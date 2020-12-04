04 декабря 2020
03 декабря 2020

Бывший главный следователь Кургана возглавил городские кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, политик, чиновник, бизнесмен, ручка в руке
Силовик Евгений Степанов стал чиновником (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава курганского городского отдела СУ СКР Евгений Степанов нашел новое место работы. Он возглавил муниципальную компанию «Жилищная политика», которая отвечает, в том числе, за городские кладбища. Об этом URA.RU стало известно от собственного источника.

В организации назначение подтвердили. «Руководителем „Жилищной политики“ со 2 декабря является Евгений Степанов», — пояснили по телефону в муниципальной компании. Ранее, с 2018 года, ее возглавлял Яков Иткин.

Евгений Степанов ушел с поста главного следователя Кургана в августе. Сначала он взял отпуск, затем написал рапорт об отставке. Коллеги отзываются о нем как о большом профессионале и человеке, который помог вывести областное следственное управление в число регионов-лидеров по раскрываемости преступлений. Новым руководителем СУ СК по городу Кургану стал Сергей Тимошенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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