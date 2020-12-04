Бывший главный следователь Кургана возглавил городские кладбища

Экс-глава курганского городского отдела СУ СКР Евгений Степанов нашел новое место работы. Он возглавил муниципальную компанию «Жилищная политика», которая отвечает, в том числе, за городские кладбища. Об этом URA.RU стало известно от собственного источника.
В организации назначение подтвердили. «Руководителем „Жилищной политики“ со 2 декабря является Евгений Степанов», — пояснили по телефону в муниципальной компании. Ранее, с 2018 года, ее возглавлял Яков Иткин.
Евгений Степанов ушел с поста главного следователя Кургана в августе. Сначала он взял отпуск, затем написал рапорт об отставке. Коллеги отзываются о нем как о большом профессионале и человеке, который помог вывести областное следственное управление в число регионов-лидеров по раскрываемости преступлений. Новым руководителем СУ СК по городу Кургану стал Сергей Тимошенко.
Подписывайтесь на URA.RU в