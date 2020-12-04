В селе Введенское под Курганом похоронили директора детдома Василия Скородумова. Детский дом под его руководством посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Хоронили педагога в закрытом гробу. Об этом URA.RU рассказали друзья семьи.
«Умер от коронавируса. Родственники, которые были на погребении говорят в закрытом гробу хоронили. Его жена не присутствовала, потому что тоже болеет», — рассказали агентству друзья семьи.
Почти всю жизни Василий Скородумов посвятил детям. В его послужном списке — должности учителя, директора школы, заведующего районным отделом образования, указано в некрологе департамента образования и науки Курганской области.
В 1995 года Скородумова назначили директором Курганского детского дома семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он создал образцовое учреждение. На базе Курганского детского дома разрабатывались и апробировались передовые технологии воспитания детей-сирот. Детский дом посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
«Департамент образования и науки Курганской области, ветераны педагогического труда, друзья и коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким заслуженного учителя России Василия Павловича Скородумова, который ушел из жизни на 66-м году», — отмечено в некрологе.
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