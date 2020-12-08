Познер рассказал о зависти и неграмотности многих россиян

Владимир Познер назвал причину негативного отношения многих россиян к демократии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чувство зависти и комплекс неполноценности может быть основной причиной отрицательного отношения многих россиян к демократии. Таким мнением на своем сайте поделился телеведущий Владимир Познер.

Высказывание опубликовано в рубрике «общение», где у журналиста спросили о причинах негативного отношения граждан страны к демократии и либерализму. В ответ Познер отметил, что в России никогда не было демократии, поэтому люди рассуждают «о совершенно незнакомом для них предмете».

Он считает, что отношение многих россиян к этим понятиям объясняется «целым рядом факторов», включая неграмотность. Если спросить у людей, что такое либерализм и демократия, они не смогут ответить, хотя поддержат равные права, всеобщую доступность школ и здравоохранения, прозрачность выборов и право высказывать мнение без страха.

«Но это и есть демократия! В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — заключил Познер.