Политолог объяснил значение Совета по правам человека для Путина

Владимир Путин около двух часов общался с членами СПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет по правам человека, с которым 10 декабря провел совещание президент Владимир Путин, обладает особым значением для российского общества, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В разговоре с URA.RU он пояснил, что СПЧ занимается не просто защитой прав граждан, а защищает интересы отдельных категорий населения там, где недостаточно законодательного регулирования.

«СПЧ выполняет гораздо большую функцию, чем просто защита прав граждан. Это защита прав отдельных категорий граждан. Для многих их проблемы могут покзааться мелочью. Но именно после обращения представителей СПЧ власти очень быстро сделали бесплатной парковку для медиков в Москве, — сказал URA.RU Бондаренко. — Важно, что это не просто защита отдельных людей, которые несправедливо пострадали, но и решение проблем, которые не прописаны на законодательном уровне».

10 декабря президент Путин по видеосвязи около двух часов общался с членами СПЧ. Правозащитники обсудили с главой государства вопросы следственной и судебной систем, амнистии, института помилования, экологии, защиты цифровых прав граждан. Кроме того, Путин высказался о резонансном уголовном деле экс-журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.