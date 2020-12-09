Губернатор Шумков объяснил, как курганцы сэкономят на ЖКХ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков (слева) объяснил, что будет создана единая энергозона с Тюменской областью (губернатор Александр Моор в центре), ЯНАО (губернатор Дмитрий Артюхов справа) и ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области тариф на электроэнергию снизится благодаря подключению Зауралья к единой энергозоне с регионами «тюменской матрешки». Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в интервью в эфире канала «Россия 24».

«Уже есть виза главы государства [Владимира Путина], что должна создаваться единая энергозона: это Ямал, Ханты-Мансийский округ, Тюменская область и Курганская область. Входя в эту энергозону, мы получаем возможность сэкономить на энергопередаче», — отмели Шумков. По словам губернатора, в Курганской области в тарифе за свет слишком большая составляющая на передачу электричества, а у северных регионов такой проблемы нет.

«В Курганской области экономика упала, населения стало меньше, а сети остались те же, и их надо содержать, подстанции надо ремонтировать и содержать, и у нас расходная часть на передачу очень высока. Там на Севере за счет того, что там мощные предприятия нефтегазового сектора и переработки, это составляющая меньше. С созданием энергозоны тариф на передачу для Курганской области упадет на 34%. В целом стоимость электроэнергии снизится на 17-20%, чем до этого периода. Мы должны войти в это соглашение до конца текущего года», — добавил губернатор.

Ранее Вадим Шумков заявил, что в Курганской области должны вырасти зарплаты, в том числе — из-за падения стоимости электричества для категории «прочие». Высвободившиеся деньги, по его расчетам, бизнес должен будет направить на оплату труда зауральцев. Вопрос снижения тарифа для категории «прочие» ранее Шумков обсуждал на встрече с уральским энергетиком, акционером АО «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым. Тогда и стало известно, что цена за электричество должна упасть благодаря комплексу мер, которые принимаются на федеральном уровне.