Что появилось в крупнейшем аэропорту ЯНАО после ремонта

Число стоек регистрации увеличено с четырех до восьми Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) после завершения капитального ремонта в два раза увеличил пропускную способность. Как сообщила пресс-служба окружного правительства, капремонт был временным решением, необходимым до тех пор, пока не будет построен новый терминал аэровокзала.

«Пропускная способность крупнейшего ямальского авиаузла выросла с 280 до 560 пассажиров в час, — говорится в сообщении правительства ЯНАО. — Работы по ремонту и расширению действующего аэровокзала были проведены в несколько этапов без прекращения производственной деятельности аэропорта». При этом зона предполетного досмотра увеличилась более, чем в два раза, «чистая» последосмотровая зона ожидания — почти в три раза: в ней появились два общих и один вип-зал.

Увеличилось в два раза и число стоек регистрации. Точки упаковки багажа и зона входного досмотра находятся теперь в отапливаемом пристрое со стороны привокзальной площади.

Ранее сообщалось, что строительством нового терминала аэропорта займется турецкий консорциум Limak Marash. Реконструкция авиаузла завершится к концу 2022 года.

Новый терминал площадью 19,5 тысячи квадратных метров появится рядом с действующим, пропускная способность обновленного комплекса составит до 840 пассажиров в час. Стоимость проекта составляет порядка 10 млрд рублей.