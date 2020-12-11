Автомобиль врезался в участников движения Black Lives Matter во время акции на Манхеттене. Пострадали как минимум семь человек, сообщает полиция Нью-Йорка.
Машина врезалась в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают. По информации NYT, в демонстрации участвовали около 40-50 человек.
Ранее четыре человека, включая ребенка, погибли в немецком городе Трир в результате наезда автомобиля. Как заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе, водитель въехал в людей умышленно.
BREAKING MOMENT CAPTURED: A woman driving BMW car plows into crowd and injured multiple #BlackLivesMatter protestors in Manhattan.#NewYork #protest #Manhattan #BLM pic.twitter.com/m4Y2BgdNfK— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 11, 2020