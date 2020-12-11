11 декабря 2020

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Семь человек пострадали под колесами автомобиля, который врезался в толпу демонстрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобиль врезался в участников движения Black Lives Matter во время акции на Манхеттене. Пострадали как минимум семь человек, сообщает полиция Нью-Йорка.

Машина врезалась в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают. По информации NYT, в демонстрации участвовали около 40-50 человек.

Ранее четыре человека, включая ребенка, погибли в немецком городе Трир в результате наезда автомобиля. Как заявил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе, водитель въехал в людей умышленно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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