Продюсер Фадеев призвал ввести в России смертную казнь

Максим Фадеев считает, что смертная казнь снизит количество тяжких преступлений Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер и актер Максим Фадеев предложил ввести в России смертную казнь, чтобы граждане не содержали преступников. Об этом артист написал в своем Instagram.

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы, за свои деньги, кормим этих выродков с ПЖЗ (пожизненным сроком заключения прим. ред.)», — заявил Фадеев, отвечая на комментарий пользователя Zikratova Juliya. Продюсер назвал обезьянами, тех кто чинит домашнее насилие и убивает. Он также подчеркнул, что под угрозой расстрела тяжких преступлений может стать меньше.

Такие ответы Фадеев оставляет в ответ подписчикам под своим собственным видео, где он рассуждает о домашнем насилии. В ролике актер удивляется, почему девушки прощают своих мужчин-мучителей, а не уходят от них после первого же удара. Комментаторы, в свою очередь, вспоминают и делятся случаями скандалов, связанных с домашним насилием.

25 сентября психолог заявил, что новые ограничения из-за коронавируса грозят всплеском домашнего насилия, пишет «Национальная служба новостей». После этого, 8 ноября, в российском ТикТоке разразился скандал из-за того, что один из блогеров начал оправдывать домашнее насилие. В то же время больше всех насилию подвержены старики, женщины и дети, уточняет агентство Nation news.