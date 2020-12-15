15 декабря 2020

Курганцы заявили, что в детсаду скрыли вспышку коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, детский сад, игровая комната, детский сад, детская комната, игрушки
В курганском детсаду воспитатель заболел COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В курганском детсаду родители воспитанников случайно узнали, что воспитатели заболели коронавирусом. С их слов, руководство скрыло информацию о COVID и подвергло опасности их семьи. Об этом родители детсадовцев села Целинное рассказали URA.RU.

«В детском саду „Березка“ [№5] заболели сотрудники. А заведующая скрывает этот факт. На замечания сказала, все равно все переболеем. Но мы не хотим ставить наши семьи под удар», — отметила одна из родительниц.

Другая женщина рассказала, что в селе детсад №5 остался единственным работающим из трех учреждений. При этом детсад №4 власти обещали открыть после ремонта к сентябрю, а потом к декабрю. «Откройте уже наш детсад, который 8 месяцев на ремонте. И закройте тот, где COVID, на обработку», — возмутилась жительница Целинного.

В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что информация о массовом заболевании воспитателей в детсаду №5 не соответствует действительности. По данным районного отдела образования, COVID подтвердился у одного из воспитателей, который работал на подмене.

«По согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора группа, где работал воспитатель, закрыта до 18 декабря. Все родители уведомлены об этом. Решение о закрытии детсада на карантин не предполагается», — отметили власти.

Детсад №4 приступит к работе после новогодних праздников. Там обновлен фасад, заменены окна и крыша, ведется облицовка крыльца, замена дверей и остекление балкона. После приемки работ будет проведена генеральная уборка, а также частичный косметический ремонт групп, где это необходимо.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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