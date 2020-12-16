16 декабря 2020

В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, маршрутка, снегопад
Зима в России может сократиться на 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зимний период в России может стать заметно короче, тогда как весенний наоборот — продолжительнее. Изменения длительности времен года, по словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, обусловлено глобальным потеплением.

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки», — цитирует Вильфанда РБК. По словам метеоролога, в некоторых регионах зимнее время года может сократиться на 10 и более дней. Кроме того, в стране увеличивается длительность теплого периода.

Эксперт связывает температурный сдвиг с «невероятным потеплением», которое ранее не фиксировалось. По его словам, только за последние 30 лет среднесуточная температура воздуха в январе поднялась на два градуса.

Что касается погоды на ближайшие дни, то, по словам Вильфанда, уже с сегодняшнего дня в центральную часть страны придут оттепели, а холод сменится аномальным теплом, сообщает телеканал 360. Эксперт отметил, что столбик термометра поднимется на 2-4 градусов выше нормы в регионах Приволжского округа.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о наступлении в России в ближайшие дни полноценной зимы. По его словам, которые приводит радио Sputnik, уже на этой неделе в стране увеличится интенсивность снегопадов, а температурный фон сменится на более мягкий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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