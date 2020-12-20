Юристы рассказали о назревшем конфликте с участием властей ЯНАО

Для независимой судебной оценки постоянно привлекается один и тот же эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кадастровая стоимость ряда объектов недвижимости в ЯНАО многократно превышает рыночную, однако окружные власти нашли законный способ доказывать свою правоту в спорах с недовольными бизнесменами. При этом, как сообщили URA.RU источники в юридическом сообществе, департамент имущественных отношений ЯНАО при возникновении разногласий привлекает одних и тех же экспертов, оценки которых не слишком отличаются от первоначальных.

«В 90% случаев департамент заявляет тюменского эксперта Саблукова Евгения Ивановича, — сообщил собеседник агентства. — Оценка данного эксперта, как правило, не сильно отличается от первоначальной — стоимость сбавляется, но не сильно, подтягивается к той, что указывает департамент». При этом, по словам инсайдера, всю информацию о привлечении указанного оценщика судами ЯНАО можно найти в открытых источниках.

Собеседники агентства поясняют: ямальским властям выгодна завышенная кадастровая стоимость объектов — из нее исчисляется арендная стоимость и налогообложение. Почему в качестве оценщика привлекается один и тот же эксперт, собеседник прямо сказать затруднился.

Сам Евгений Саблуков оперативно комментировать высказывание не стал, попросив прислать ему вопросы в письменной форме. В настоящее время эксперт готовит ответ.

Между тем в окружном депимущества категорически не согласны с тем, что Саблуков — единственный эксперт, привлекаемый для оценки стоимости. «Информация о том, что Саблуков Е.И. является якобы единственным экспертом, привлекаемым департаментом имущества ЯНАО для судебных оценок стоимости имущества, не соответствует действительности», — говорится в комментарии ведомства.