Детский омбудсмен ХМАО покидает свой пост

Уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова покидает свой пост. Ее контракт оканчивается 28 января следующего года. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.
«Официально полномочия Татьяны Моховиковой завершаются 28 января в связи с окончанием пятилетнего срока работы на данном посту. В связи с этим, согласно всем процедурным срокам, губернатор Югры Наталья Комарова внесла на рассмотрение думы ХМАО кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка в Югре», — добавили в депсвязей.
На предстоящем 24 декабря заседании думы, депутаты примут постановление о направлении кандидатуры омбудсмена, предложенной губернатором, на согласование с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой. По версии инсайдера URA.RU, следующим детским омбудсменом станет Людмила Низамова, сейчас занимающая пост заместителя директора департамента соцразвития ХМАО. Моховикова в должности уполномоченного по правам детей в ХМАО работала два срока с 2009 года. За это время ей удалось решить десятки проблем с участием детей. Например, с ее участием удалось эвакуировать детей из Сирии, чьи родители вступили в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО начали обновление аппарата омбудсменов. Несколько месяцев назад дума ХМАО переназначила на должность окружного омбудсмена по правам человека Наталью Стребкову.
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