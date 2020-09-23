23 сентября 2020
22 сентября 2020

Власти ХМАО начали обновление аппарата омбудсменов. Первое имя уже известно

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание избранных депутатов областной думы. Курган, документы, чиновники, совещание, власть, депутаты
Губернатор ХМАО начала обновление аппарата омбудсменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума ХМАО переназначила на должность окружного омбудсмена по правам человека Наталью Стребкову. Предложение о продлении полномочий Стребковой внесла губернатор Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказала сама Стребкова.

«Сегодня в думе ХМАО принималось решение о предложении назначить на должность уполномоченного по правам человека, на котором рассматривалась моя кандидатура, которая была предложена губернатором. Сейчас запрос отправлен Федеральному уполномоченному Москальковой Татьяне и в течении 30 дней она выразит свое мнение», — отметила Стребкова.

Татьяна Моховикова, уполномоченная по правам ребенка в Югре, в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснила, что ее контракт заканчивается 29 января 2021. Но она готова к новому назначению: «Если предложат, я всегда готова. Мы помогли многим людям, и я хочу продолжать».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей округа Николай Евлахов корреспонденту не ответил. По данным инсайдер агентства, возможно, что Евлахов покинет свой пост.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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