Дума ХМАО переназначила на должность окружного омбудсмена по правам человека Наталью Стребкову. Предложение о продлении полномочий Стребковой внесла губернатор Наталья Комарова. Об этом URA.RU рассказала сама Стребкова.
«Сегодня в думе ХМАО принималось решение о предложении назначить на должность уполномоченного по правам человека, на котором рассматривалась моя кандидатура, которая была предложена губернатором. Сейчас запрос отправлен Федеральному уполномоченному Москальковой Татьяне и в течении 30 дней она выразит свое мнение», — отметила Стребкова.
Татьяна Моховикова, уполномоченная по правам ребенка в Югре, в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснила, что ее контракт заканчивается 29 января 2021. Но она готова к новому назначению: «Если предложат, я всегда готова. Мы помогли многим людям, и я хочу продолжать».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей округа Николай Евлахов корреспонденту не ответил. По данным инсайдер агентства, возможно, что Евлахов покинет свой пост.
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