Экс-мэр Сургута едет в региональное турне в новом статусе

Это будет первая поездка Шувалова в новом статусе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов, недавно назначенный на пост вице-губернатора ХМАО, в скором времени отправится в большое рабочее турне по региону. Вице-губернатор посетит Лангепас, Радужный, Покачи, Нижневартовск и Нижневартовский район.

«В рабочем графике заместителя губернатора Югры Вадима Шувалова запланированы рабочие поездки по муниципалитетам в рамках должностных полномочий по курированию приоритетных проектов. В программе поездок в каждом муниципальном образовании — посещение инфраструктурных объектов, рабочие встречи с главами», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Известно, что главы пяти муниципалитетов, которые посетит Шувалов, расскажут ему о ходе реализации на вверенных им территориях приоритетных проектов в сфере дорожного строительства и формирования комфортной городской среды. Сегодня же Шувалов работает в Сургуте, занимаясь вопросами строительства Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства.

Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Шувалов будет отвечать за реализацию на территории региона национальных проектов и крупнейшие стройки. При этом пока он не переезжает в Ханты-Мансийск, а большую часть времени проводит в Сургуте.