Власти ХМАО объяснили, ради чего уволился мэр Сургута

Шувалов будет отвечать за реализацию крупнейших инвестпроектов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов, назначенный на пост вице-губернатора ХМАО, будет отвечать за реализацию на территории региона национальных проектов и крупнейшие стройки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В сферу компетенций Вадима Шувалова входит курирование таких направлений, как: реализация на территории Югры мероприятий регионального проекта „Дорожная сеть“, входящего в национальный проект „Безопасные и качественные автодороги“, реализация на территории Югры мероприятий национального проекта „Жилье и городская среда“», — сообщили в депсвязей.

Также Шувалов назначен ответственным за реализацию на территории ХМАО инвестиционного проекта «Русские ярмарки». Этот сетевой проект действует по всей стране и начнется он со строительства в Сургуте культурно-досугового комплекса, площадь которого превысит 30 тыс. квадратных метров. Объем инвестиций только в этот проект составит порядка 350 млн рублей. Там будут проводить просветительские и развлекательные мероприятия, фестивали, концерты, ярмарки.

Еще два крупных проекта, которые возглавил Шувалов, это запуск Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства в городе Сургуте и запуск центральной окружной больницы на 1200 коек в Нижневартовске. «Как куратор проектов Шувалов осуществляет взаимодействие с органами власти, местными и федеральными структурами, бизнес-сообществами, отраслевыми сообществами в целях достижения результатов по указанным проектам», — объяснили в депсвязей.

Ранее URA.RU писало, что 9 декабря Вадим Шувалов заявил об отставке с поста мэра Сургута и перешел на работу в региональное правительство. Вскоре источники агентства сообщили, что в новой должности Шувалов получит широкие лоббистские возможности.