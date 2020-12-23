Источник раскрыл судьбу пустующей должности прокурора Кургана

В Кургане четвертый месяц нет прокурора города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурором Кургана может стать сотрудник надзорного органа из другого региона. Об этом URA.RU рассказали осведомленные источники.

«Не так давно появилась установка Москвы не назначать на руководящие должности местных прокуроров. Поэтому мы ждем на посту прокурора Кургана и в должности первого заместителя прокурора области советников юстиции из других регионов», — пояснил инсайдер.

Другой источник добавил, что ранее до установки не назначать местных, на пост прокурора Кургана рассматривались две кандидатуры. Но один из них не мог быть назначен из-за появления в этом случае конфликта интересов. Другой прокурор отказался от должности, так как состоит в кадровом резерве другого региона на пост заместитель прокурора области.

«Еще один достойный кандидат, который вполне мог справиться с задачами — бывший прокурор Варгашинского района Илья Бураков. Но он был согласован на пост природоохранного прокурора Курганской области», — отметил источник. В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU ситуацию не прокомментировали.

Прокурор Кургана старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру города в конце июля в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Бывший прокурор назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга.