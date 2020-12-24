Экс-глава Екатеринбурга устроил прощальный фуршет в мэрии

Александр Высокинский попрощался с бывшими коллегами и подчиненными в столовой мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ушедший в отставку 22 декабря, собрал глав районов и вице-мэров за одним столом, чтобы попрощаться с ними. Алексей Орлов, исполняющий обязанности градоначальника, на мероприятии не присутствовал в силу занятости, говорит источник URA.RU.

«Сказали друг другу теплые слова, поблагодарили за совместную работу и пожелали Александру Геннадьевичу удачи», — поделился одни из участков встречи, прошедшей во второй половине дня. Другой собеседник URA.RU уточнил, что она прошла не в кабинете Высокинского, из которого сегодня продолжали вывозить вещи, а в столовой горадминистрации.

В пресс-службе мэрии URA.RU не стали подтверждать или опровергать, что такая встреча была. «Но в любом случае лично говорить слова благодарности подчиненным при переходе на другую работу — нормальная практика для руководителя», — сказал представитель «серого дома» Анатолий Карманов.

Александр Высокинский ушел в отставку 22 декабря, заняв пост исполняющего обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона.