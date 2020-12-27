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В Курганской области под Новый год будет холоднее, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, проезжая часть, холод, мороз
В Курганской области перед Новым годом похолодает до -34 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха опустится до -34 градусов. Такая информация размещена на сайте ЦГМС региона. Ранее ожидалось, что в этот день похолодает до -32.

«С 30 декабря 2020 г. по 3 января 2021 г. по области и в Кургане ожидается аномально-холодная погода», — указано на сайте ЦГМС. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более.

В ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха может опуститься до -34 градусов. Днем 31 декабря похолодает до -29. Ожидается неустойчивый слабый ветер.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха в Кургане понизится до -32 градусов. В новогоднюю ночь, по его прогнозу, будет теплее на два градуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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