В Курганской области под Новый год будет холоднее, чем ожидалось

В Курганской области перед Новым годом похолодает до -34 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха опустится до -34 градусов. Такая информация размещена на сайте ЦГМС региона. Ранее ожидалось, что в этот день похолодает до -32.

«С 30 декабря 2020 г. по 3 января 2021 г. по области и в Кургане ожидается аномально-холодная погода», — указано на сайте ЦГМС. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более.

В ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха может опуститься до -34 градусов. Днем 31 декабря похолодает до -29. Ожидается неустойчивый слабый ветер.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в ночь с 30 на 31 декабря температура воздуха в Кургане понизится до -32 градусов. В новогоднюю ночь, по его прогнозу, будет теплее на два градуса.