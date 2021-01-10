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В ЯНАО резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Екатеринбурге, снег, зима, голубь, снегопад
В ЯНАО потеплеет сразу на 10 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Ямала на этой неделе ожидается потепление на 10-12 градусов. Теплее станет с середины текущей недели, далее температура снова начнет понижаться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 11 января столбики термометров во всех районах поднимутся до -5 -18 градусов. Сейчас температура воздуха в округе составляет -26-30 градусов. Теплее всего будет в Ямбурге. Там температура повысится до -5-8 градусов ниже ноля. В Муравленко перепады не будут такими резкими. Температура плавно повысится до -17 и к концу недели понизится до -24-31 градусов.

Как следует из опубликованного прогноза Обь-Иртышского УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой снег, в отдельных районах метель. «Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с», — сообщается в опубликованном общем прогнозе по региону.

Несмотря на потепление, атмосферное давление будет слабо падать до 749 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим самочувствием в эти дни.

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