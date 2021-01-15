Политтехнолог назвал вероятных преемников Трампа

На роль неформального лидера в Республиканской партии США вместо потерявшего доверия президента Дональда Трампа могут претендовать сенатор Тед Круз и госсекретарь Майк Помпео. Об этом рассказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
«На роль Трампа есть кандидаты. Например, Тед Круз. Потенциально лидером может стать госсекретарь при Трампе Майк Помпео», — цитирует Макаркина агентство
Макаркин уверен, что после штурма Капитолия США Трамп больше не сможет быть неформальным лидером республиканцев. Политтехнолог считает, что высказывания политика лишили его уважения коллег по партии.
Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где должны были огласить победу избранного президента США Джо Байдена. Трампа обвинили в подстрекательстве и объявили политику импичмент.
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