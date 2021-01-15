Политтехнолог назвал вероятных преемников Трампа

Алексей Макаркин уверен, что после штурма Капитолия США Трамп больше не сможет быть неформальным лидером республиканцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На роль неформального лидера в Республиканской партии США вместо потерявшего доверия президента Дональда Трампа могут претендовать сенатор Тед Круз и госсекретарь Майк Помпео. Об этом рассказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«На роль Трампа есть кандидаты. Например, Тед Круз. Потенциально лидером может стать госсекретарь при Трампе Майк Помпео», — цитирует Макаркина агентство News.ru . По его словам, Круз выступал против признания Байдена президентом, чем мог завоевать доверие республиканцев. Помпео до прихода на пост директора ЦРУ был влиятельным конгрессменом.

Макаркин уверен, что после штурма Капитолия США Трамп больше не сможет быть неформальным лидером республиканцев. Политтехнолог считает, что высказывания политика лишили его уважения коллег по партии.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где должны были огласить победу избранного президента США Джо Байдена. Трампа обвинили в подстрекательстве и объявили политику импичмент.