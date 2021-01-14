Определен самый опасный свердловский город по заражениям COVID-19

С начала эпидемии COVID-19 заразились 64 410 жителей Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Ревда (3,1%) и Серов (0,98%) являются самым опасным и самым безопасным свердловским городом соответственно по проценту заражаемости населения коронавирусом в регионе. Об этом говорит анализ официальной статистики свердловского управления Роспотребнадзора.

Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения крупных городов региона. От этих цифр высчитывался процент зараженных горожан. В результате в Ревде с начала пандемии заболели 3,1% горожан, в Березовском — 2,38%, в Екатеринбурге — 2,32%, в Красноуфимске — 2,1%, в Верхней Пышме — 2%, в Камышлове— 1,95%. При этом самый низкий процент заражения населения впервые обнаружен в Серове (0,98%), где живет 95 тысяч человек. Чуть больше в Каменске-Уральском (1%), Асбесте (1,01%) и Нижнем Тагиле (1,1%).

В Свердловской области 15 января стало известно об еще 392 новых случаях. С начала эпидемии COVID-19 заразились 64 410 жителей Свердловской области.