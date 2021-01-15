15 января 2021

WhatsApp сообщил, когда начнет делиться данными пользователей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Мессенджеры. Екатеринбург, мессенджер, whatsapp
WhatsApp изменил срок обновления пользовательского соглашения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство WhatsApp решило отложить обновление пользовательского соглашения, которое вызвало критику со стороны пользователей мессенджера. Дата нововведения, согласно которому личные данные пользователей будут отправляться в Facebook, сдвинута на середину мая.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять условия [обновления пользовательского соглашения]. Ни у кого не будет приостановлена или удалена учётная запись до 8 февраля», — приводит RT сообщение компании. Там отметили, что срок внедрения обновления перенесен на 15 мая.

В начале января стало известно, что WhatsApp обязал пользователей отправлять личные данные в Facebook. Соответствующее пользовательское соглашение предлагается принять пользователям мессенджера. Речь идет о номере телефона, мобильном устройстве пользователя и его IP-адресах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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