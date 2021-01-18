Мэр из ХМАО избавился от высокопоставленных чиновников

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел очередные кадровые рокировки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из администрации Сургутского района уволились сразу два высокопоставленных чиновника — директор департамента строительства и земельных отношений Рустам Сафин и начальник управления муниципальной службы, кадров и наград Алена Яковлева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Яковлева, вообще, являлась давней соратницей главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Они вместе работали в „Сургутнефтегазе“. Он с ее помощью существенно поменял кадровый состав районной администрации. Но, судя по всему, и к ее работе накопились претензии. А что касается депстроительства, то там директора вообще постоянно менялись. Сафин, можно сказать, оказался одним из долгожителей, проработал больше двух лет. Но эту должность смело можно назвать расстрельной. Поэтому доработал до конца года, сдал дела и ушел», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию об уходе чиновников, но заявили, что они уволились по собственному желанию: «Алена Яковлева приняла решение вернуться на работу в „Сургутнефтегаз“. Рустам Сафин уволился по семейным обстоятельствам, у него семья проживает в Ханты-Мансийске». Там также уточнили, что на пост директора департамента строительства и земельных отношений назначена Оксана Виер. До этого она в мэрии занимала должность директора департамента муниципального имущества и жилищной политики.

Ранее URA.RU сообщало о большой кадровой текучке в пиар-блоке районной мэрии. За время работы Трубецкого в качестве главы муниципалитета на должности его зама, курирующего это направление, сменилось уже четыре человека, а также несколько начальников управления общественных связей и информационной политики.