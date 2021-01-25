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Экс-лидера оппозиции ЯНАО сняли с важного поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Степанченко Валерий про зимники
Валерий Степанченко руководил комиссией по вопросам помилования с 2011 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший глава отделения «Справедливой России» в ЯНАО Валерий Степанченко сложил полномочия в комиссии по вопросам помилования, председателем которой он был 10 лет. Об этом URA.RU сообщили два источника в ямальском правительстве и подтвердил сам Степанченко. Новым руководителем станет член контрольной комиссии местной «Единой России» Анатолий Палюга.

«Степанченко уйдет с поста председателя. Его место предложено Анатолию Палюге», — рассказал собседеник агентства во властных кругах. Палюга — ветеран боевых действий, член Общественной палаты ЯНАО, сторонник «Единой России». Параллельно с 2011 года он возглавляет ямальское отделение «Союза пенсионеров России».

Степанченко в разговоре с URA.RU заявил, что его уже оповестили о ротации. «Официальный документ я не видел, но мне сказали», — отметил Степанченко. По его словам, после ухода из комиссии он будет дальше заниматься общественной деятельностью. В частности, Степанченко продолжает быть главой общественного совета при УФСИН по ЯНАО.

В пресс-службе правительства Ямала пояснили URA.RU, что Степанченко сам инициировал свой уход. «Прежний руководитель [комиссии] собирается на заслуженный отдых», — заметили в администрации округа.

Степанченко возглавил окружную комиссию по помилованию в 2011 году. Орган рассматривает ходатайства о помиловании осужденных в ЯНАО. Например, комиссия под руководством Степанченко изучала вопрос о помиловании режиссера Олега Сенцова, экс-депутата Тюменской облдумы Виктора Палия и других.

В сентябре 2020 года Степанченко досрочно сложил полномочия в заксобрании ЯНАО, где он руководил фракцией «СР». До 2019 года политик был неофициальным лидером ямальской оппозиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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