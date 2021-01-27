В МИД раскрыли судьбу гипероружия РФ после продления договора СНВ

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Действие СНВ-3 распространится на систему «Авангард» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская гиперзвуковая система «Авангард» попадет под действие продленного договора СНВ-3. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого типа, если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление [СНВ-3]», — приводит РИА «Новости» слова Рябкова с пленарного заседания Госдумы. Дипломат отметил, что «Авангард» уже ставится на боевое дежурство в ВС РФ.

Днем ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили продление договора СНВ-3 на пять лет. После беседы главы двух государств поручили своим сотрудникам спешно выполнять все необходимые работы, чтобы успеть продлить действие документа до 5 февраля, когда закончится действие существующего договора, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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