В МИД раскрыли судьбу гипероружия РФ после продления договора СНВ

Действие СНВ-3 распространится на систему «Авангард» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская гиперзвуковая система «Авангард» попадет под действие продленного договора СНВ-3. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого типа, если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление [СНВ-3]», — приводит РИА «Новости» слова Рябкова с пленарного заседания Госдумы. Дипломат отметил, что «Авангард» уже ставится на боевое дежурство в ВС РФ.

Днем ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили продление договора СНВ-3 на пять лет. После беседы главы двух государств поручили своим сотрудникам спешно выполнять все необходимые работы, чтобы успеть продлить действие документа до 5 февраля, когда закончится действие существующего договора, передает RT.