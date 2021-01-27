Бывшие кандидаты в мэры Сургута завалят суд жалобами на выборы

Экс-кандидаты на пост главы Сургута собираются массово судиться Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-кандидат на пост главы Сургута и депутат городской думы Евгений Барсов заявил, что и другие претенденты на должность мэра, которым было отказано в регистрации, собираются подавать иски в суд на работу конкурсной комиссии. Эту информацию он подтвердил URA.RU.

«Для подготовки всех документов в суд еще надо время, но эти иски будут. Там будут два основания. Первое — это нарушения процедур в работе конкурсной комиссии. Второе — нам так и не дали ответа по документам, что там было заполнено неправильно. Мы будем запрашивать эту информацию по всем 60 кандидатам, в том числе и тем, кто даже не зарегистрировался», — прокомментировал Барсов.

Первое заседание сургутского городского суда по иску самого Барсова назначено на 3 февраля. Но оно вряд ли будет рассмотрено за одни слушания. Соответственно, судебное разбирательство может затянуться. «Я надеюсь, что люди не будут окончательно лишены права влиять на политику городских властей. Что выборы, пусть и не прямые, но все же пройдут в рамках существующего в стране законодательства», — добавил депутат.

Телефон председателя конкурсной комиссии по выборам главы Сургута Александра Сальникова оказался выключен. По мнению заведующего лабораторией юридического института Югорского госуниверситета Владимира Брюхова, наложение такого запрета на действия думы неправомочно. «Нет такой нормы закона, чтобы приостанавливать работу думы на время разбирательства», — заключил юрист, комментируя иск Барсова.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский городской суд приостановил решение местной думы о повторном проведении конкурса на пост мэра. По мнению суда, для начала нужно разобраться с жалобой на действия конкурсной комиссии по выборам главы Сургута, которую подал Барсов.