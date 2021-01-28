Дорожникам Нижнего Тагила устроили разнос

Подрядчики не справляются с очисткой улиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов устроил разнос подрядчикам по очистке улиц. Как сообщили URA.RU в мэрии, на совещании чиновник заявил, что подрядные организации не справляются со своими задачами.

Копысов акцентировал внимание на очистке уличной сети от снега. «Дороги находятся в проезжем состоянии, но применение реагентов, которое проведено по предписанию ГИБДД, было ошибкой. Весь город у нас в грязи, и справиться с ней мы уже неделю не в состоянии. Технология, которую вы применяете, показывает себя неэффективной: снег с неочищенных заездов во дворы и парковок растаскивается по автодорогам», — подчеркнул Егор Копысов. По его словам, хуже всего обстоят дела с содержанием дорог в Дзержинском и Тагилстроевском районах — в центре уборка снега осуществляется удовлетворительно.

В четверг, 28 января МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» провела проверку качества уборки. Сотрудники учреждения обследовали 83 автомобильных дороги и выдали подрядчику предписание по их немедленному устранению. На следующей неделе состоится повторная инспекция.

Генподрядчик, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев пообещал устранить выявленные дефекты в кратчайшие сроки. «На сегодняшний день порядка 40 единиц техники выводим в ночную смену. Выметаешь за ночь, но в течение дня близкая к нулю температура, что сказывается на образовании снежной каши на улицах», — посетовал он.