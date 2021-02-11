По данным приставов, вице-мэр Алексей Грибанов является должником, хотя штраф он уплатил еще два месяца назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские приставы начали принудительное взыскание задолженности с трех депутатов городской думы и вице-мэра (до января 2021 года — депутат гордумы) Алексея Грибанова. Данные содержатся в картотеке дел ФССП РФ. Поводом для возбуждения исполнительных производств стали вовремя не уплаченные штрафы ГИБДД.

«Оборин Алексей Юрьевич — штраф 500 рублей, Шлыков Олег Владимирович — штраф 500 рублей, Филиппов Александр Егорович — 4 штрафа по 500 рублей, Грибанов Алексей Анатольевич — штраф 500 рублей», — сказано в картотеке судебных приставов. У других депутатов гордумы задолженность, по данным приставов, перед ГИБДД отсутствует.

В пресс-службе городской думы сообщили URA.RU, что отвечают только за депутатскую деятельность и рекомендовали обратиться непосредственно к депутатам. Контактами Шлыкова и Оборина редакция не располагает. Филиппов в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что всегда вовремя производит все платежи, но не всегда знает о том, что должен это сделать. Он объяснил это тем, что далеко не всегда получает уведомления по почте.

Вице-мэр Грибанов прислал URA.RU документ, подтверждающий уплату штрафа еще 13 декабря 2020 года (исполнительное производство начато 10 декабря). По данным источника, знакомого с ситуацией, данные в базе приставов обновляются с значительной задержкой из-за того, что к ним очень часто с большим опозданием передают информацию о проведенных операциях. В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю обещали разобраться в ситуации и предоставить комментарий позднее.

Скрин: сайт ФССП РФ

Скрин: сайт ФССП РФ

Скрин: сайт ФССП РФ

Скрин: сайт ФССП РФ