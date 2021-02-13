Аналитики оценили идею ликвидации Пенсионного фонда

Упразднить ПФР невозможно, поскольку нет подходящей альтернативы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В российской пенсионной системе есть много недостатков, однако они не насколько критичны, чтобы закрывать ПФР. Такое мнение журналистам выразил аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев и старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По словам Пушкарева, в ближайшее время ликвидация ПФР вряд ли возможна. «Совершенно точно можно найти недостатки и нестыковки, даже не особо напрягаясь. Но все эти недостатки — некритичны, иначе бы система давно перестала работать. Но она функционирует и не простаивает без дела. Зачем ломать то, что работает?» — передает слова Пушкарева «Московский комсомолец».

Анна Бодрова также отметила, что упразднить систему невозможно, поскольку нет подходящей альтернативы. «Если какой-то „сырой“ механизм, внедряемый в спешке и с ошибками, то лучше не надо. Основная целевая аудитория ПФР — это люди старшего возраста, они могут и не понять, что делать с такими технологиями и сбоями внутри них», — сказала Бодрова. По ее словам, стратегия пенсионных выплат должна быть прозрачной, без сложных баллов или индексов, чтобы власти не могли «заморозить» часть средств. По мнению Бодровой, это все реализуемо на базе того ПФР, который есть сейчас.

Ранее руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин покинул свой пост, передает агентство Nation News. Политолог и экономист Никита Масленников связал его уход с грядущей глобальной оптимизацией ПФР. Его могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). Кандидатами на пост главы новой структуры называют замминистра труда Алексея Скляра, замруководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима, который в итоге возглавил ПФР, сообщает «Национальная служба новостей».