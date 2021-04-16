Свердловчан обяжут платить за вход в лес

Посещение парка «Оленьи ручьи» для многодетных свердловчан станет дорогим удовольствием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об установлении платы для физических лиц за посещение природных парков региона. Документ опубликован на областном портале правовых актов.

«Установить размер плату за посещение природного парка „Оленьи ручьи“ в размере 2,7% установленного прожиточного минимума в целом по РФ за одно посещение; природного парка „Бажовские места“ — в размере 1,3% от прожиточного минимума; природного парка „Река Чусовая“ — в размере 1,5% от прожиточного минимума», — сказано в документе. Посещение государственного заказника «Режевской» обойдется в 1%, Шарташского лесопарка — 0,5% от прожиточного минимума.

Его величина установлена правительством РФ и составляет 11 653 рублей на душу населения. Следовательно, свердловчане заплатят примерно от 60 до 300 рублей за посещение природных парков. Действие указа не распространяется на жителей населенных пунктов, которые расположены в границах особо охраняемых территорий.

Плату за вход в Шарташский парк начнут брать с 1 января 2031 года, в остальные перечисленные леса — уже в ближайшее время. Ранее Госдума разрешила россиянам собирать в лесах валежник для обогрева своих жилищ.

Обновлено в 14:27. Документ разработан в соответствии с федеральным законом 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях», отметили в свердловском минприроды. «Полученные средства природоохранные учреждения смогут направлять на сохранение, содержание и развитие своих территорий, на создание новой и поддержание уже действующей инфраструктуры для туризма и отдыха», — сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.