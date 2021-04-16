В ТЦ «Аура» охрана грубо задержала пьяных вымогателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В торговом центре Сургута «Аура» были задержаны два посетителя, которые вымогали деньги у кассиров «Макдональдса». При этом оба мужчины находились в нетрезвом состоянии. Видео задержания, которые сняли очевидцы, появилось в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram.

«Сейчас задержанные в полиции. Директор ресторана „Макдональдс“ напишет заявление о вымогательстве со стороны этих посетителей», — сказали в пресс-службе ТЦ «Аура».

При этом один из вымогателей стал оказывать сопротивление сотруднику службы безопасности, который пытался надеть на него наручники. В ответ охранник сел на задержанного и нанес тому несколько ударов руками по лицу. А заметив, что его снимают очевидцы, попытался возмутиться, но автора видео это не напугало и съемку он продолжил.

В пресс-службе УМВД ХМАО рассказали, что на задержанных был составлен протокол об административном правонарушении. Однако мужчины написали встречное заявление на охранников, которые применили к ним чрезмерную физическую силу при задержании. «В отношении охранников сейчас проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО грубо задержали музыканта-инвалида за отказ уйти с улицы. Полиция Сургута задержала уличного музыканта за то, что тот сначала отказывался уйти с улицы, так как был без защитной маски, а затем оказал сопротивление силовикам.