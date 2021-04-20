В Кремле раскрыли, почему Путин готов к встрече с Байденом

Владимир Путин выступит на саммите по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин решил участвовать в американском климатическом саммите 22 апреля, поскольку экология является одним из главных приоритетов России, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что, прежде чем ответить на приглашение американского коллеги Джо Байдена, глава государства детально изучил информацию о готовящемся событии.

«Мероприятие многостороннее, посвящено климату, экологии, что также является важным приоритетом для нашей страны. Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации, принял решение выступить на нем. Там предусмотрены выступления глав различных государств. Они будут непродолжительные, но тем не менее. Все обменяются такими речами», — сказал Дмитрий Песков.

Международный климатический саммит состоится по инициативе президента США Джо Байдена 22—23 апреля. На него приглашены главы более 40 стран, которые выступят в формате видеоконференции. Президенту Путину приглашение было послано в конце марта. 19 апреля российский лидер принял решение об участии.