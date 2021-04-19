19 апреля 2021

Источники объяснили выбор губернатора ХМАО при назначении замов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
В правительстве ХМАО появились новые фигуры Фото:

Экс-генеральный директор страховой компании «Югория» Алексей Охлопков назначен первым вице-губернатором ХМАО поскольку пользуется доверием у главы региона Наталья Комаровой в качестве менеджера. А включение в состав окружного правительства бывшего главы Фонда развития Югры Романа Генкеля говорит об усилении позиций вице-губернатора ХМАО Алексея Забозлаева. Об этом URA.RU сообщил источники, знакомые с ситуацией.

«Она (губернатор Югры Наталья Комарова — прим. ред.) считает, что Охлопков справлялся со сложными задачами, которые стояли перед ним во время работы в ГСК „Югория“, и в НПФ Ханты-Мансийский. На посту первого зама он будет курировать сферу госимущества и на этой позиции должен быть человек, к которому испытываешь доверие», — считает инсайдер. Другой источник URA.RU рассказал, что Охлопкова в последнее время видели в окружении бывшего первого вице-губернатора Югры Александра Кима.

Собеседник агентства в истеблишменте ХМАО рассказал, что Роман Генкель считается креатурой вице-губернатора Югры Алексея Забозлаева. «Он рассматривался на включение в состав окружного правительства еще прошлой осенью, когда шло обновление кабмина. Но тогда назначение так и не состоялось. Прежний куратор экономики в регионе Николай Милькис ушел в отставку уже после Нового года», — отметил инсайдер. Директор департамента общественных и внешний связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова назначила Алексея Охлопкова своим первым замом. А Роман Генкель получил должность вице—губернатора-директора департамента экономического развития ХМАО.

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