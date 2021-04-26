Яровая предложила выдавать больничные по-новому

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Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, яровая ирина, портрет
Ирина Яровая считает, что часть россиян смогут получить больничный удаленно Фото:

Россиянам с инфекционным заболеванием могут разрешить оформить больничный дистанционно. Советующее предложение озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«[Предлагаю] предусмотреть подход [дистанционного оформления больничного] по определенным группам заболеваний на постоянной основе», — заявила Яровая на заседании Президиума Совета Законодателей. Отмечается, что такие больничные смогут взять те, у кого диагностировали инфекционное заболевание.

Яровая рассказала, что ее предложение связано с пандемией коронавируса, начавшейся в прошлом году. Чиновник считает, что перед получением больничного заболевшие смогут проконсультироваться у врача онлайн.

Ранее Минтруд сообщил о новых правилах оформления больничного. По словам законодателей, инициатива позволит уменьшить количество документов, необходимых для ухода на больничный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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