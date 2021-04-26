Яровая предложила выдавать больничные по-новому

Ирина Яровая считает, что часть россиян смогут получить больничный удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам с инфекционным заболеванием могут разрешить оформить больничный дистанционно. Советующее предложение озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«[Предлагаю] предусмотреть подход [дистанционного оформления больничного] по определенным группам заболеваний на постоянной основе», — заявила Яровая на заседании Президиума Совета Законодателей. Отмечается, что такие больничные смогут взять те, у кого диагностировали инфекционное заболевание.

Яровая рассказала, что ее предложение связано с пандемией коронавируса, начавшейся в прошлом году. Чиновник считает, что перед получением больничного заболевшие смогут проконсультироваться у врача онлайн.

Ранее Минтруд сообщил о новых правилах оформления больничного. По словам законодателей, инициатива позволит уменьшить количество документов, необходимых для ухода на больничный.