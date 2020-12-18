Минтруд РФ разработал новые правила оформления больничного

В России могут упростить процедуру оформления больничного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство труда РФ разработало новые правила оформления больничных листов в 2021 году. Благодаря им работникам не нужно будет предоставлять работодателям лишние справки при оформлении больничных листов. Инициатива обсуждается в Российской трехсторонней комиссии.

Сейчас для получения страхового возмещения вместе с листком нетрудоспособности работник каждый раз заново должен сообщить работодателю паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты. «Проект Минтруда подразумевает, что эти сведения можно будет предоставить только один раз — при трудоустройстве либо во время работы», — пишет «Российская газета». В проекте постановления указано, что при наступлении страхового случая застрахованное лицо будет представлять работодателю только отсутствующие у него документы.

С 14 декабря в России вступили в силу новые правила оформления больничного. Теперь его можно оформить в электронном виде, а больничный по уходу за ребенком больше не ограничивается по срокам. Терапевт Людмила Лапа заявила, что автоматизация процесса снизила количество ошибок в документах, пишет RT.

Кроме того, вскоре больничные и пособия для матерей с детьми будут оплачиваться напрямую, а не через работодателя. Кабинет министров уже работает над введением новой системой выплат, передает телеканал 360.