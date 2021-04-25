Мэра из ХМАО назвали лидером ОПГ и пожаловались на него Путину

Обращение ушло также в адрес руководителей силовых ведомств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инициативная группа жителей Кондинского района пожаловалась президенту России Владимиру Путину на главу муниципалитета Анатолия Дубовика, назвав его лидером преступной группировки. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.

В своем письме они утверждают, что глава Кондинского района причастен к хищениям нефти на территории муниципалитета, а также другим нарушениям закона коррупционной направленности. «Мы полагаем, что на территории Кондинского района действует преступное сообщество под руководством Дубовика А.В., в число которой входят руководители районных правоохранительных органов», — пишут активисты. Также они заявляют, что на них оказывают давление сотрудники полиции за коллективное обращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Глава Кондинского района от комментариев отказался. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству заявили, что по фактам, изложенным в письме, проводились проверки, но состава преступлений не было обнаружено.

Источник URA.RU, близкий к местным властям, назвал жлобу провокацией: «Обращение не несет никакой ценности, все, что там описано — чистая ложь. Против любого чиновника и госслужащего можно накатать хоть сотню подобных обращений, которые ничего не значат. Предполагаю, что такими грязными методами Дубовику пытаются испортить настроение перед предстоящими выборами. Но сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Район по статистическим показателям за время его руководства из аутсайдера превратился в крепкого середняка рейтинга муниципалитетов Югры».

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кондинского района заявил о желании осенью баллотироваться в депутаты думы ХМАО. До прихода на муниципальную службу он уже являлся окружным парламентарием.