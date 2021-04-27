Жителям ХМАО отказали в выплатах, о которых говорил Путин

50% семей ХМАО, подавших заявление на повышенную выплату от 3 до 7, получили отказы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Половина из тех жителей ХМАО, кто рассчитывал получить увеличенное пособие на детей от 3 до 7 лет, не получили деньги. Об этом рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева на заседании оперативного штаба Югры.

«Всего с 1 апреля принято порядка 11 тысяч заявлений. По половине заявлений принято решение об отказе. Первое основание — превышение доходов семьи. А второе — наличие „нулевого“ дохода без уважительной причины», — сказала Пономарева.

Речь идет о новом формате меры социальной поддержки, которую правительство реформировало по указанию президента России Владимира Путина. Ее суть в том, чтобы семьи с более скромными доходами получали увеличенные выплаты (ранее пособие семьям с низким доходом не превышало 50% от регионального прожиточного минимума, а теперь может достигать 100%). Вводя такое ранжирование, власти рассчитывали, что до половины семей выйдут из бедности. В ХМАО сумма пособия составляет 8 тыс 153 рубля, однако ее размер может вырасти до 16 тысяч. Для получения выплаты требуется доказать и обосновать сверхнизкие доходы. Сделать это смогли не все.

Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО объяснили, как ежемесячно получать 16 тысяч рублей. Тогда Пономарева рассказала, как получить пособие и объяснила, что размер выплаты будет зависеть от уровня обеспеченности семей.