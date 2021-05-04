В ХМАО ожидается аномальное потепление

В ХМАО ожидается потепление до 26 градусов тепла Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО ожидается резкое потепление до +26 градусов и гроза. Соответствующий прогноз озвучил гидрометцентр ХМАО.

«В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем по востоку гроза. Ветер южный умеренный, порывистый. Температура днем +21, +26 градусов, местами +15, +20 градусов», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +13 до +15 градусов. Ожидается погода с переменной облачностью и дождем. Порывы ветра до 18 м/с. После полудня ожидается гроза. В Сургуте на протяжении семи дней будет пасмурно и дождливо. Средняя температура днем составит +10, +13 градусов, в пятницу ожидаются порывы ветра до 19 м/с. В Нижневартовске также будет пасмурно, в течение всех семи дней синоптики прогнозируют дожди. Средняя температура днем от +8 до +13 градусов, и ветер до 17 м/с в пятницу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается аномально теплая весна. Согласно прогнозу синоптиков, в мае в округе будет непривычно теплая и дождливая погода.