06 мая 2021

В Минэнерго РФ придумали, как снизить сроки газификации деревень

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Сроки газификации участков будут снижены в два раза. Фото:

Создание единого оператора газификации и упрощение процедуры подачи заявок на подключение позволит снизить срок работ в два раза. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

В большинстве регионов единым оператором газификации станет «Газпром», подведение газа до участка будет бесплатным, а заявку на подключение можно будет подать в режиме «одного окна» в МФЦ или газораспределительной организации. «По нашим подсчетам все это снизит сроки подключения к газу более чем в два раза», — цитирует ТАСС Сорокина.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Ранее российский президент Владимир Путин заявил в рамках послания к Федеральному собранию, что подведение газа к границам участков должно быть бесплатным для потребителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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