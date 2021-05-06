В Минэнерго РФ придумали, как снизить сроки газификации деревень

Создание единого оператора газификации и упрощение процедуры подачи заявок на подключение позволит снизить срок работ в два раза. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
В большинстве регионов единым оператором газификации станет «Газпром», подведение газа до участка будет бесплатным, а заявку на подключение можно будет подать в режиме «одного окна» в МФЦ или газораспределительной организации. «По нашим подсчетам все это снизит сроки подключения к газу более чем в два раза», — цитирует ТАСС Сорокина.
«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Ранее российский президент Владимир Путин заявил в рамках послания к Федеральному собранию, что подведение газа к границам участков должно быть бесплатным для потребителей.
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