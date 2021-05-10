Губернатор ХМАО поймала подчиненных на фейке о коронавирусе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уличила подчиненных в том, что они дезинформировали югорчан в социальных сетях о необходимости проходить тест на коронавирус при возвращении домой из других регионов. Об этом глава региона заявила во время заседания оперштаба, передает корреспондент URA.RU.
«Мария Казанцева в директ спросила, нужно или не нужно ей делать ПЦР, если она приедет из Новосибирска. И команда Югры дает ей комментарий, что по информации Роспотребнадзора, после прибытия в ХМАО из другого региона необходимо пройти лабораторное тестирование. Это с чего вы взяли, уважаемые коллеги?» — возмутилась Комарова. При этом глава округа подчеркнула, что ПЦР-тест необходимо пройти только тем, кто вернулся из другой страны.
Слова губернатора подтвердила заместитель руководителя Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. «Совершенно верно. Это постановление главного санитарного врача РФ», — сказала Кудрявцева. Комарова потребовала от специалистов колл-центра быть внимательнее и больше не допускать неточностей.
Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО дал важный совет перед сезоном отпусков. Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский призвал жителей округа сделать прививку от коронавируса в мае, чтобы подготовиться к летнему отпуску.
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