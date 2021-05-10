Губернатор ХМАО поймала подчиненных на фейке о коронавирусе

Проходить ПЦР-тест перед выходом на работу нужно тем, кто вернулся из другой страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уличила подчиненных в том, что они дезинформировали югорчан в социальных сетях о необходимости проходить тест на коронавирус при возвращении домой из других регионов. Об этом глава региона заявила во время заседания оперштаба, передает корреспондент URA.RU.

«Мария Казанцева в директ спросила, нужно или не нужно ей делать ПЦР, если она приедет из Новосибирска. И команда Югры дает ей комментарий, что по информации Роспотребнадзора, после прибытия в ХМАО из другого региона необходимо пройти лабораторное тестирование. Это с чего вы взяли, уважаемые коллеги?» — возмутилась Комарова. При этом глава округа подчеркнула, что ПЦР-тест необходимо пройти только тем, кто вернулся из другой страны.

Слова губернатора подтвердила заместитель руководителя Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. «Совершенно верно. Это постановление главного санитарного врача РФ», — сказала Кудрявцева. Комарова потребовала от специалистов колл-центра быть внимательнее и больше не допускать неточностей.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава ХМАО дал важный совет перед сезоном отпусков. Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский призвал жителей округа сделать прививку от коронавируса в мае, чтобы подготовиться к летнему отпуску.