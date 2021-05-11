11 мая 2021

Суд решил судьбу легендарного магнитогорского маньяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Убийцу не выпустят по УДО Фото:

Вологодский областной суд отказал выпускать из колонии бывшего жителя Магнитогорска Дмитрия Гридина (Лифтера), обвиняемого в убийстве девушек. Об этом сообщается в материалах суда.

«Жалоба представителя оставлена без изменения, в удовлетворении отказано», — указано на сайте Белозерского райсуда. 11 мая решение вступило в силу.

Гридин находится за решеткой уже 31 год, и через 25 лет заключения начал предпринимать попытки выйти из колонии по ходатайству об условно-досрочном освобождении. Он был задержан в 1989 году за убийство трех и попытку убийства еще четырех несовершеннолетних девушек.

После ареста и суда он был приговорен к расстрелу, но из-за распада Советского Союза исполнение приговора затянулось — в итоге Гридин отправился отбывать пожизненный срок в колонию на острове Огненный, прозванную «вологодским пятаком».

О Гридине и расследовании его преступлений был снят документальный фильм «Лифтер» в рамках проекта НТВ «Следствие вели». Знаменитый актер и ведущий передачи Леонид Каневский специально приезжал в Магнитогорск. Журналистам также удалось побывать в колонии, где отбывает наказание Гридин, который заявил, что никаких преступлений не совершал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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