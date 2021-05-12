12 мая 2021
11 мая 2021
10 мая 2021

В Перми назвали самые высокооплачиваемые вакансии

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителю транспортной компании в Перми готовы платить 100 тысяч рублей в месяц Фото:

Вакансия директора филиала транспортной компании стала самой привлекательной на рынке труда в мае. Это выяснили исследователи портала SuperJob, изучив предложения работодателей.

«Растущим сервисам доставки и внутренних автоперевозок не хватает и управленцев, и водителей. Самая дорогая вакансия в мае в Перми — директор филиала транспортной компании с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц», — сообщили URA.RU в SuperJob.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий также вошли Инженер ПТО (предлагаемая зарплата — 70 тыс рублей в месяц), тренер-инструктор по обучению водителей в крупную продовольственную сеть — с зарплатой 66 400 рублей в месяц, менеджер по работе с клиентами (до 70 тыс рублей в месяц) и старший оператор по продаже услуг бизнесу (от 60 тыс рублей в месяц).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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