С лета в России вступает в силу ряд изменений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 июня в России вступает в силу закон о просветительской деятельности, будет отменено госрегулирование цен на сахар-песок, прекращается упрощенное начисление социальных пенсий гражданам. URA.RU собрало самые важные изменения, которые коснутся россиян летом 2021 года.

Прекращается заморозка цен на сахар-песок. Пока оптовая цена продукта ограничена 36 рублями, розничная — 46 рублями. Также правительство России не стало продлевать госрегулирование цен на подсолнечное масло. Ценовое соглашение по этому товару прекращается 1 октября 2021 года.

С 1 июня перестает действовать упрощенный порядок назначения ряда социальных выплат. Это касается отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчета ранее назначенных мер поддержки. В мае выплаты можно оформить дистанционно, но с начала лета Пенсионный фонд возвращает прежний порядок работы с документами.

Со следующего месяца вступает в силу закон «О связи», который запрещает продавать SIM-карты вне специализированных салонов. Теперь при покупке SIM-карты нужно будет заключать договор об оказании услуг связи. А за продажу данного товара в местах, для этого не предназначенных, будет действовать административная ответственность.

В течение всего лета в России будет действовать временный запрет на вывоз гречки и гречневой крупы за границу. Такое решение правительство приняло в связи с низким урожаем, а также подорожанием упаковки.

Вступает в силу закон о просветительской деятельности, который подразумевает согласование всевозможных образовательных и учебных программ и мероприятий с Минобрнауки или Минпросвещения. Авторы инициативы объяснили, что новая мера «позволит избежать иностранного вмешательства в образовательный процесс». Документ, однако, вызвал шквал критики со стороны профессионального сообщества.

образовательных и учебных программ и мероприятий с Минобрнауки или Минпросвещения. Авторы инициативы объяснили, что новая мера «позволит избежать иностранного вмешательства в образовательный процесс». Документ, однако, вызвал шквал критики со стороны профессионального сообщества. Дополнительный выходной ожидает россиян в июне. В этом году День России (12 июня) выпадает на субботу. Соответственно, пятница (11 июня) будет сокращенным рабочим днем. А понедельник (14 июня) будет выходным в связи с переносом рабочего дня. Таким образом, выходные продлятся с 12 по 14 июня.

Программа туристического кэшбека за туры по России продлена до конца 2021 года. Изначально планировалось, что она завершится 15 июня. Также летом будет действовать «детский» кэшбек за отдых в лагерях.