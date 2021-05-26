26 мая 2021
25 мая 2021

Жители ХМАО жалуются на сбои в работе сотового оператора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , мтс
Абоненты МТС испытывают проблемы Фото:

Клиенты сотового оператора МТС из Югры жалуются на пропажу сигнала и плохое качество связи. Об этом URA.RU сообщил абонент из Нижневартовска.

«Разговаривал по телефону, неожиданно произошел обрыв связи и после этого она все еще не восстановилась. Телефон показывает минимальное количество делений, влияющих на качество сигнала», — рассказал собеседник агентства. С аналогичными проблемами столкнулись и другие жители Югры, которые пишут об этом в социальных сетях. «Весь Нижневартовск без связи видимо», — комментирует Егор Бабушкин. «В Мегионе тоже не работает, в чем дело? Ни интернета, ни звонков!» — жалуется Наталья Мур в паблике МТС в соцсети «ВКонтакте»

Онлайн-сервис Downdetector, позволяющий определить качество связи мобильных операторов в режиме реального времени, показывает, что в ХМАО у МТС есть проблемы. В пресс-службе сотового оператора корреспонденту агентства подтвердили наличие технических неисправностей. «В связи с локальным повреждением оптоволокна третьими лицами на трассе Сургут — Нижневартовск некоторые абоненты МТС в Нижневартовске могли почувствовать снижение качества связи. Сотрудники технической службы МТС уже на месте происшествия, параллельно задействуется резервный канал для абонентов», — прокомментировали в пресс-службе МТС по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле отмечались проблемы в работе всей тройки крупнейших сотовых операторов. Кроме МТС речь идет о «Билайне» и «Мегафоне».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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