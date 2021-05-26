Тюменку обвинили в воровстве в эфире федерального канала

Бывший сожитель и его жена обвинили тюменку в краже крупной суммы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

На передаче «Мужское/Женское» жительницу Тюмени Елену Плохих обвинили в краже четырех миллионов рублей. Эфир программы прошел накануне на «Первом канале». В воровстве женщину упрекнули ее бывший любовник и его жена. Правду выясняли на детекторе лжи.

«Василий Пандырев на год оставил жену Алену ради любовницы. Поход налево не прошел даром. По словам мужчины, любовница Елена Плохих украла у него четыре миллиона рублей. Но Елена утверждает, что это она попала в лапы аферистов. Василий позвал ее замуж, потом растоптал ее чувства, а сейчас хочет заработать на ее горе», — такой анонс к передаче «Мужское/Женское» прозвучал в эфире «Первого канала».

Участниками программы стала семья Пандыревых и разлучница Плохих. По словам супругов, жительница Тюмени украла деньги, которые Василий выручил за продажу дома. Елена же утверждала, что не имеет к пропаже средств никакого отношения. Выяснить правду помог детектор лжи.

«В отношении Елены можно совершенно точно сказать, что денег она не присваивала. А вот Василий знает, где они. Он точно взял их из тайника, но куда дел — скрывает», — такой вывод сделал полиграфолог, оценивая реакции Пандырева и Плохих на заданные вопросы.

Ранее URA.RU писало, что тюменец в эфире «Первого канала» выяснил, кто отец его детей. Тест ДНК мужчине помогли сделать на программе «Мужское/Женское».