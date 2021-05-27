На Ирбитский завод приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основными претендентами на Ирбитский молочный завод, который ранее свердловские власти выставили на продажу, являются структуры, связанные с Андреем Козицыным или с «молочным королем» Сергеем Майзелем. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Больше двух лет обсуждается информация, что Андрей Анатольевич [Козицын] планирует купить Ирбитский молзавод. Обсуждение этих планов началось с новой силой на фоне планов приватизации правительства. Другой крупный игрок — Сергей Майзель — также заинтересован в покупке актива», — уточнил собеседник URA.RU.

Сергей Майзель в беседе с URA.RU отметил, что обдумывает возможную покупку актива. «Но в любом случае будут стоять две задачи: не допустить роста цен на социально важный продукт, а также не допустить покупки завода транснациональными и иностранными компаниями», — уточнил он. В УГМК-Агро, которой пополам владеют Козицын и президент УГМК Искандар Махмудов, URA.RU сообщили, что компания не заинтересована в покупке Ирбитского завода.

Инсайдер URA.RU, знакомый с планами правительства по продаже актива, утверждает, что цена завода (1,6 млрд рублей) на данный момент является завышенной. «Чтобы отбить сумму покупки, стоимость ирбитского молока на прилавках магазинов придется повышать почти на 10 рублей», — говорит он.

Ирбитский молочный завод был включен в план приватизации госимущества Свердловской области на 2021 год. На него приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. Завод выпускает творожные, кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. Предприятие является стабильно прибыльным активом областного правительства. В 2020 году прибыль завода составила 288,1 млн рублей.