На прыжок школьника подначивали его друзья
В Екатеринбурге молодой человек выпрыгнул из движущегося трамвая. «Трюк» на видео засняли его друзья.
«Давай! Да нормально, сигай!» — кричал один из приятелей парня.
На кадрах видно, как подросток выпрыгнул на приличной скорости и перевернулся на земле. Какие травмы он получил — неизвестно.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
