Подросток на ходу выпрыгнул из трамвая в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На прыжок школьника подначивали его друзья
На прыжок школьника подначивали его друзья Фото:

В Екатеринбурге молодой человек выпрыгнул из движущегося трамвая. «Трюк» на видео засняли его друзья.

«Давай! Да нормально, сигай!» — кричал один из приятелей парня.

На кадрах видно, как подросток выпрыгнул на приличной скорости и перевернулся на земле. Какие травмы он получил — неизвестно.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге молодой человек выпрыгнул из движущегося трамвая. «Трюк» на видео засняли его друзья. «Давай! Да нормально, сигай!» — кричал один из приятелей парня. На кадрах видно, как подросток выпрыгнул на приличной скорости и перевернулся на земле. Какие травмы он получил — неизвестно. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...