В Госдуме пояснили, как люди смогут отдыхать на пляжах с собаками

Владимир Бурматов заявил, что для владельцев животных на пляжах должны быть созданы специальные зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На оборудованных пляжах нужно создать специальные зоны для нахождения отдыхающих с животными. Об этом в беседе с URA.RU отметил председатель комитета Госудумы по экологии и охране окружающей среды (фракция «Единая Россия») Владимир Бурматов.

«Это может способствовать повышению безопасности на таких объектах, потому что, это ни для кого не новость, зачастую собаки спасают на воде утопающих. Я выступаю за то, чтобы, если на пляже есть отдельная зона и владелец этого пляжа оборудовал ее соответствующим образом для нахождения животных, разрешать владельцам находиться там со своими питомцами. И я категорически против этих попыток дискриминировать владельцев животных», — подчеркнул Бурматов.

Председатель комитета Госдумы отметил, что соответствующее предложение было направлено в МЧС РФ. «Я в МЧС писал депутатский запрос и они ответили, что рассмотрят возможность разрешения находиться людям с животными в том случае, если на пляже будут оборудованы специальные зоны», — добавил Бурматов. По его словам, в России нужно создавать условия для любителей животных, а не вводить штрафы. «Нужно создавать условия для того, чтобы было комфортно находиться с питомцами, а не вводить какие-то препоны. Нас 53% (граждан, кто имеют животных), при этом нам вообще ничего нельзя. И не понятно почему. Нам нельзя в рестораны с животными, в кафе, на пляжи, в кинотеатры, в торговые центры, в общественный транспорт, нам не сдадут квартиру с животными. В чем вина-то человека, у которого есть собака или кошка?», — отметил он.

Ранее в МЧС России предложили прописать в Кодексе об административных правонарушениях наказания за отдых с животными на пляжах. Собственников территорий могут ждать штрафы за нарушения требований по оборудованию зон отдыха.