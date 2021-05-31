31 мая 2021
30 мая 2021
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28 мая 2021

Мэр из ХМАО увеличил шансы на увольнение из-за праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото:

Действующий глава Кондинского района Анатолий Дубовик одержал победу в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №4. Таким образом, он получил реальный шанс победить на осенних выборах в региональную Думу и покинуть пост мэра. Об этом свидетельствуют результаты на сайте предварительного голосования партии.

«Лидирующим кандидатом в Думу ХМАО по Урайскому одномандатному избирательному округу №4 стал Анатолий Дубовик. Он набрал 7 тысяч 951 голос», — сказано в сообщении на сайте праймериз.Также лидерами по остальным одномандатным избирательным округам стали:

  • Борис Хохряков, председатель Думы ХМАО
  • Сергей Великий, депутат Думы ХМАО
  • Леонид Михалко, депутат Думы ХМАО
  • Петр Созонов, депутат Думы ХМАО
  • Андрей Осадчук, депутат Думы ХМАО
  • Василий Филипенко, депутат Думы ХМАО
  • Владимир Семенов, депутат Думы ХМАО
  • Степан Пыталев, депутат Думы ХМАО
  • Сергей Елишев, депутат Думы ХМАО
  • Александр Сальников, депутат Думы ХМАО
  • Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО
  • Илья Кандаков, депутат Думы ХМАО
  • Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО
  • Андрей Ковальский, депутат Думы ХМАО
  • Алексей Андреев, депутат Думы ХМАО
  • Наталья Западнова, депутат Думы ХМАО
  • Игорь Бруслиновский, депутат Думы города Сургут
  • Александр Нохрин, главный врач БУ ХМАО «Лангепасская городская больница»

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО официально заявил о желании уйти в отставку. Глава Кондинского района (ХМАО) Анатолий Дубовик заявил, что участвует в праймериз «Единой России», рассчитывая стать депутатом окружной думы.

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