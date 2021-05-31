Мэр из ХМАО увеличил шансы на увольнение из-за праймериз ЕР

В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующий глава Кондинского района Анатолий Дубовик одержал победу в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №4. Таким образом, он получил реальный шанс победить на осенних выборах в региональную Думу и покинуть пост мэра. Об этом свидетельствуют результаты на сайте предварительного голосования партии.

«Лидирующим кандидатом в Думу ХМАО по Урайскому одномандатному избирательному округу №4 стал Анатолий Дубовик. Он набрал 7 тысяч 951 голос», — сказано в сообщении на сайте праймериз.Также лидерами по остальным одномандатным избирательным округам стали:

Борис Хохряков, председатель Думы ХМАО

Сергей Великий, депутат Думы ХМАО

Леонид Михалко, депутат Думы ХМАО

Петр Созонов, депутат Думы ХМАО

Андрей Осадчук, депутат Думы ХМАО

Василий Филипенко, депутат Думы ХМАО

Владимир Семенов, депутат Думы ХМАО

Степан Пыталев, депутат Думы ХМАО

Сергей Елишев, депутат Думы ХМАО

Александр Сальников, депутат Думы ХМАО

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО

Илья Кандаков, депутат Думы ХМАО

Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО

Андрей Ковальский, депутат Думы ХМАО

Алексей Андреев, депутат Думы ХМАО

Наталья Западнова, депутат Думы ХМАО

Игорь Бруслиновский, депутат Думы города Сургут

Александр Нохрин, главный врач БУ ХМАО «Лангепасская городская больница»

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО официально заявил о желании уйти в отставку. Глава Кондинского района (ХМАО) Анатолий Дубовик заявил, что участвует в праймериз «Единой России», рассчитывая стать депутатом окружной думы.