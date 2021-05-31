Мэр из ХМАО увеличил шансы на увольнение из-за праймериз ЕР

Действующий глава Кондинского района Анатолий Дубовик одержал победу в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №4. Таким образом, он получил реальный шанс победить на осенних выборах в региональную Думу и покинуть пост мэра. Об этом свидетельствуют результаты на сайте предварительного голосования партии.
«Лидирующим кандидатом в Думу ХМАО по Урайскому одномандатному избирательному округу №4 стал Анатолий Дубовик. Он набрал 7 тысяч 951 голос», — сказано в сообщении на сайте праймериз.Также лидерами по остальным одномандатным избирательным округам стали:
- Борис Хохряков, председатель Думы ХМАО
- Сергей Великий, депутат Думы ХМАО
- Леонид Михалко, депутат Думы ХМАО
- Петр Созонов, депутат Думы ХМАО
- Андрей Осадчук, депутат Думы ХМАО
- Василий Филипенко, депутат Думы ХМАО
- Владимир Семенов, депутат Думы ХМАО
- Степан Пыталев, депутат Думы ХМАО
- Сергей Елишев, депутат Думы ХМАО
- Александр Сальников, депутат Думы ХМАО
- Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО
- Илья Кандаков, депутат Думы ХМАО
- Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО
- Андрей Ковальский, депутат Думы ХМАО
- Алексей Андреев, депутат Думы ХМАО
- Наталья Западнова, депутат Думы ХМАО
- Игорь Бруслиновский, депутат Думы города Сургут
- Александр Нохрин, главный врач БУ ХМАО «Лангепасская городская больница»
Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО официально заявил о желании уйти в отставку. Глава Кондинского района (ХМАО) Анатолий Дубовик заявил, что участвует в праймериз «Единой России», рассчитывая стать депутатом окружной думы.
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