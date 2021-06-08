Депутата из ХМАО обвинили в даче ложных показаний в суде

Депутата думы Ханты-Мансийска Николая Молчанова обвиняют в попытке уйти от ответственности за смерть двух подчиненных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска Андрей Салтанов в соцсетях обвиняет депутата городской думы и директора МП «Водоканал» Николая Молчанова в даче ложных показаний в суде. По его словам, Молчанов и его первый заместитель Артур Лалаян пытались переложить ответственность за смерть двух подчиненных на бывшего начальника цеха Андрея Грязнова, вводя при этом следствие и суд в заблуждение. Об этом Салтанов рассказал в соцсетях.

«Николай Молчанов и Артур Лалаян начали давать суду ложные показания, которые и встали в основу обвинения Грязнова. Одна из придуманных ими версий состояла в том, что Грязнов изначально планировал опасные работы, и позже якобы на них не явился. Вместе с тем они пытались вменить Грязнову нарушения в области охраны труда, которые на него даже не возлагались. Позже суд признал их версию надуманной», — написал Салтанов.

Он также добавил, что в правоохранительные органы подавалось заявление о привлечении Молчанова к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Корреспонденту агентства не удалось оперативно связаться с Молчановым, он не отвечает на звонки. Редакция не располагает контактными данными Лалаяна, на данный момент он не работает в МП «Водоканал». В отношении Грязнова суд ХМАО вынес оправдательный приговор в апреле этого года. Он был оправдан в связи отсутствием в деянии состава преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте полицейский соврал в суде по делу о наркотиках. Тогда полицейский из Сургута (ХМАО) дал ложные показания против местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. В итоге мужчину оправдали, а сотрудника правоохранительных органов будут судить.